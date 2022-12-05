Пинг-понг входит в программу подготовки испанцев на матч с Марокко

Сборная Испании пробилась в плей-офф чемпионата мира в Катаре, несмотря на то, что выступления в группе развивались по нисходящей - сперва была крупная победа, затем ничья, а в последнем туре поражение от Японии.

Тем не менее, сейчас испанцы готовятся к матчу с Марокко, он пройдет уже во вторник, и, как выяснилось накануне, в программу подготовки испанцев входит и такой спорт, как пинг-понг. Испанские футболисты вовсю предавались ему под одобрение наставника Луиса Энрике, который, как ожидается, после чемпионата мира расстанется со сборной Испании - чемпионом мира 2010 года, напомним.