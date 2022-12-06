Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал вылет Испании от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Не знаю… нельзя так просто ответить, может ли Марокко пройти ещё дальше. Если вспомнить, как у нас в России четыре года назад Испания с ними играла, тоже было тяжело. Если честно, испанцы выиграли первый матч 7:0, но потом уже стали не так играть. Поэтому не впечатлила Испания на этом чемпионате мира», — сказал Билялетдинов.

Сборная Испании, проиграв Марокко в серии пенальти (0:3) в рамках 1/8 финала, покидает чемпионат мира. Марокко в четвертьфинале сыграет против победителя пары Португалия – Швейцария. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.