Капелло назвал причину провала сборной Испании на ЧМ-2022

Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал неудачное выступление сборной Испании на чемпионате мира – 2022. «Красная фурия» покинула турнир на стадии 1/8 финала.

«В Катаре мы увидели закат тики-таки. Испанцам пора прощаться с «ложной девяткой». В нынешних реалиях фигура центрального нападающего очень важна. Владение мячом без быстрого обострения уже не приносит пользы. Футбол изменился за последние десять лет», - передает слова тренера AS.

Испания проиграла в первом раунде плей-офф команде Марокко в серии послематчевых пенальти. Сегодня, 8 декабря, было объявлено об отставке Луиса Энрике с поста рулевого команды.