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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Капелло назвал причину провала сборной Испании на ЧМ-2022

08 Декабря 2022 • 15:49 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал неудачное выступление сборной Испании на чемпионате мира – 2022. «Красная фурия» покинула турнир на стадии 1/8 финала.

«В Катаре мы увидели закат тики-таки. Испанцам пора прощаться с «ложной девяткой». В нынешних реалиях фигура центрального нападающего очень важна. Владение мячом без быстрого обострения уже не приносит пользы. Футбол изменился за последние десять лет», - передает слова тренера AS.

Испания проиграла в первом раунде плей-офф команде Марокко в серии послематчевых пенальти. Сегодня, 8 декабря, было объявлено об отставке Луиса Энрике с поста рулевого команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Испании
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