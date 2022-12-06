​Александр Мостовой назвал своих фаворитов чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что нас ждет «римейк» финала чемпионата мира 1998 года, когда сборная Франции сыграла с Бразилией. Тогда французы выиграли со счетом 3:0, но в этот раз Мостовой не готов предсказать победителя гипотетического финала. Тем не менее, именно эти две команды он считает лучшими:

- По игре считаю фаворитами Бразилию и Францию, потому что там есть лидеры, которые делают результат. Но сейчас топ-сборные будут пересекаться, - напомнил Мостовой в интервью «РИА Новости».

Напомним, что в настоящий момент сборная Испании сражается с марокканцами в предпоследнем матче 1/8 финала катарского Мундиаля.