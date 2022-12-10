Лизаразю: «Не ожидал, что Испания и Германия так рано покинут чемпионат»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Биксант Лизаразю разочарован тем, что немецкая сборная вылетела с чемпионата мира еще после групповой фазы. Лизаразю, становившийся со сборной Франции как чемпионом мира, так и Европы, не ожидал столь ранней неудачи немцев. Также он расстроен вылетом сборной Испании, которая уступила Марокко.

- Я такого не ожидал. Особенно от Германии, она выступала в не самой сложной группе. Я не понимаю, что происходит с немецкой сборной, у нее есть все для сильных выступлений, а они снова вылетели, - цитирует слова Лизаразю итальянское издание Corriere dello Sport.