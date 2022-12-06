Биограф Месси с иронией прокомментировал скучноватый футбол в матче испанской сборной

Сборные Испании и Марокко сошлись в предпоследнем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира, и первый час игры прошел в не столь зрелищной борьбе, вопреки расхожему мнению о техничности южных команд. Известный журналист, автор биографии Лионеля Меси Гильем Балаге иронично прокомментировал скучный первый тайм.

- Я тут слышал интересную статистику - что чай в ходе чемпионата мира чаще заваривают в первом тайме, потому что скучно. Так что и я пойду налью себе чая, потому что скучно, - цитирует Балаге BBC Radio 5.

В настоящий момент в матче 1/8 финала сражаются сборные Испании и Марокко, проследить за матчем можно в формате прямой онлайн-трансляции.