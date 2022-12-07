Парфёнов — о победе Марокко над Испанией: «Результат неожиданный, респект марокканцам»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался после поражения сборной Испании от Марокко. Матч 1/8 финала завершился победой марокканцев в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 по пен.).

«Испания была фаворитом в матче с Марокко. Результат немножко неожиданный. Но в плей-офф не всегда фавориты проходят дальше. Респект марокканцам», — цитирует Парфёнова «Чемпионат».

В матче 1/4 финала чемпионата мира Марокко встретится с Португалией, игра пройдет 10 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

Напомним, португальцы прошли в 1/8 финала сборную Швейцарии, разгромив ее со счетом 6:1.