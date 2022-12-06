Испанцы забивают уже в 24 матчах кряду

Сборная Испании встречается со сборной Марокко в предпоследнем матче 1/8 финала катарского Мундиаля, и вероятность того, что испанцы забьют в основное время матча, весьма высока, так как сборная Испании забивает уже в 24 матчах кряду.

В последний раз испанцы уходили без гола с поля четвертого июня 2021 года, тогда, накануне чемпионата Европы, они сыграли по нулям с Португалией. С тех пор «фурия роха» провела уже 24 матча, в которых ей удавалось забивать - это игры Евро-2020, а также квалификация к чемпионату мира плюс, собственно, матчи самого чемпионата мира - встреча с Марокко это четвертый матч испанцев в Катаре.