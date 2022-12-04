Гави считает, что поражение от Японии послужит уроком для Испании

Полузащитник сборной Испании Гави заявил, что главной целью его команды является победа на чемпионате мира – 2022.

Гави сказал Marca, что поражение от Японии (1:2) послужит хорошим уроком для команды, Испания сделала выводы после этой игры и продолжит идти к своей главной цели — победе на мундиале. Игрок заявил, что испанцы будут прикладывать максимум усилий в каждой предстоящей игре на турнире.

18-летний хавбек провел три матча на текущем чемпионате мира, в которых отметился одним забитым мячом.

В матче 1/8 финала сборная Испании встретится с Марокко, встреча состоится 6 декабря, начало игры — в 18:00 по мск.