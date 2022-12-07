Гранат: «Мне кажется, эта сборная Испании посильнее, чем в 2018 году»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат сравнил нынешнюю сборную Испании, уступившую Марокко (0:0, 0:3 — пен) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, с той командой, которая проиграла России (1:1, 3:4 — пен) четыре года назад на этой же стадии турнира.

По мнению Граната, нынешняя Испания превосходит сборную, которая выступала на мундиале в России. Поскольку четыре года назад перед самым стартом турнира «красная фурия» лишилась своего главного тренер Хулена Лопетеги.

«Мне кажется, эта сборная Испании даже посильнее, чем в 2018 году. Потому что в преддверии чемпионата мира та сборная потеряла тренера — сняли Хулена Лопетеги. Это обстоятельство очень сильно повлияло на них», — цитирует Граната Metaratings.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира марокканцы встретятся с Португалией. В случае победы африканская сборная сойдётся с лучшей командой из пары Англия — Франция в полуфинальном матче.