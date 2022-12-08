Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оставит свою должность после неудачи на чемпионате мира.

Испанцы уступили в 1/8 финала сборной Марокко, проиграв в серии послематчевых пенальти. Контракт Энрике рассчитан до конца декабря, но не будет продлён, докладывает El Larguero. Ожидается, что в течение 24-48 часов уход специалиста будет подтверждён официально, а главным кандидатом на роль его преемника называется Луис де ла Фуэнте, ныне возглавляющий молодёжную сборную Испании.

Луис Энрике занимает свой пост с лета 2018 года. Его следующим местом работы, по слухам, может стать мадридский «Атлетико».