Испания повторила антирекорд Швейцарии на чемпионате мира в 2006 году

Проиграв всухую сборной Марокко в серии послематчевых пенальти (0:3), сборная Испании стала второй командой в истории чемпионатов мира, которая ни разу не забила в серии пенальти. Ранее первой и последней командой, потерпевшей подобное фиаско в плей-офф ЧМ, была сборная Швейцарии. В 2006 году швейцарцы встречались со сборной Украины на стадии 1/8 финала турнира и тоже ни разу не забили с точки. Украинцы пробились в четвертьфинал, где проиграли будущим чемпионам мира – итальянцам (0:3).

Через полчаса стартует последний матч на стадии 1/8 финала чемпионата мира в Катаре - сборная Португалии встретится со сборной Швейцарии. С командой, которая окажется сильнее в этом противостоянии, встретится в четвертьфинале сборная Марокко.