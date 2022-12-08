Казанский: «Слуцкий сразу сказал, что Энрике напрасно доверил Сарабии первый удар в матче с Марокко»

Известный футбольный комментатор Денис Казанский рассказал, что экс-главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сразу отметил ошибку наставника сборной Испании Луиса Энрике по ходу матча 1/8 финала чемпионата мира против Марокко (0:0, 0:3 — пен).

Напомним, что первый удар в серии пенальти исполнял полузащитник Пабло Сарабия. По мнению Слуцкого, это право следовало предоставить другому футболисту, так как незадолго до 11-метрового удара испанец не реализовал голевой момент, из-за чего сильно переживал.

«Ещё до включения в прямой эфир, когда смотрели матч Испания — Марокко, он сказал, что напрасно Луис Энрике в серии 11-метровых доверил первый удар Сарабии», — приводит слова Казанского «Спорт-Экспресс».

Эта неудача лишила сборную Испании шансов побороться за Кубок мира. Отметим, что «красная фурия» не смогла преодолеть стадию 1/8 финала уже на втором мундиале подряд. Четыре года назад испанцы уступили России (1:1, 3:4 — пен).