Мостовой – о ЧМ-2018 и ЧМ-2022: «У Испании команда другая — та была сильнее по игре и по составу»

Бывший нападающий национальной сборной России Александр Мостовой признался, что не стал бы сравнивать матчи Россия – Испания в 2018 году (1:1, 4:3 пен) и Марокко – Испания в 2022 году (0:0, 3:0 пен).

«Марокко как Россия? Нет, конечно! Не стал бы сравнивать. У Испании команда другая — та была сильнее по игре и по составу», - приводит слова Мостового Sport24.

Специалист считает, что испанский коллектив проигрышем получил своего рода ответ за футбол, продемонстрированный в поединке со сборной Германии (1:1).

В 2018 году, пройдя Испанию, сборная России вылетела от команды Хорватии (2:2, 3:4 пен). Сборной Марокко предстоит сыграть с командой Португалии.