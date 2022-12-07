Ольмо поблагодарил всех, кто поддерживал сборную Испании на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался после вылета национальной команды с чемпионата мира – 2022.

«Спасибо всем, кто приехал в Катар, а также тем, кто дома болел за команду. Мы будет работать и двигаться дальше, лучшее еще впереди», — написал Ольмо в социальной сети.

Напомним, сборная Испании проиграла Марокко в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:3 по пенальти) и покинула чемпионат мира, который проходит в Катаре.

Ранее сообщалось, что главный тренер испанцев Луис Энрике покинет команду, а его место займет Марселино Гарсия Тораль, работавший в «Валенсии», «Вильярреале», «Севилье» и других командах.