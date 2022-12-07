Мората: «Путь сборной Испании на ЧМ-2022 завершился гораздо раньше, чем ожидалось»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался после неудачи на чемпионате мира в Катаре.

Испанцы не без труда вышли из группы, но в 1/8 финала не смогли сломить сопротивление сборной Марокко, уступив в серии послематчевых пенальти.

«Наш путь закончился гораздо раньше, чем мы ожидали. Мечта разбита, и нам особенно жаль миллионы болельщиков, которые поддерживали нас как в Катаре, так и дома в Испании. Играть на чемпионате мира – это нечто особенное, очень тяжело завершать выступление на турнире таким образом. Мы отдали все силы, но всё пошло совсем не так, как хотелось. Спасибо всем за поддержку», – написал Мората в социальных сетях на следующий день после провала.