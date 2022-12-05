Фати рассказал о разнице между Хави и Энрике

Полузащитник Ансу Фати рассказал о разнице между тренером каталонской «Барселоны» Хави Эрнандесом и наставнике сборной Испании Луисом Энрике, который включил вингера в итоговую заявку «красной фурии» на чемпионат мира в Катаре.

«Разница между Хави и Энрике? В конец концов, один тренирует клуб, а второй – сборную. Если серьёзно, я думаю, что они разные. Каждый из них видит вещи по-своему», – цитирует Фати Barca Centre.

Напомним, Фати на этом чемпионате мира вышел в старте лишь в одном матче, где «красная фурия» уступила Японии в последнем туре группового этапа, после чего финишировала на втором месте.