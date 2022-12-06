Гаврилов рассказал, какие матчи чемпионата мира ему понравились

Экс-полузащитник московского «Спартака», один из самых любимых игроков в истории клуба Юрий Гаврилов рассказал о понравившихся ему матчах чемпионата мира. Гаврилов выделил не так и много игр, в частности, он отметил матчи сборных Бразилии и Испании.

- Мне только две игры понравились на этом чемпионате мира: Бразилия – Сербия и Испания – Германия. Все остальные матчи невыразительные какие-то, - цитирует Гаврилова издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная Испании прямо сейчас сражается с марокканцами в предпоследнем матче 1/8 финала катарского Мундиаля, онлайн-трансляция доступна по ссылке.