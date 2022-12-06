​Хакими и Зиеш – в основе Марокко на матч с Испанией

Сборная Марокко удивила на групповой стадии чемпионата мира, заняв первое место в квартете с Хорватией и Бельгией. Теперь команда готовится к матчу 1/8 финала против Испании. Марокканцы выйдут на футбольное поле в следующем составе:

Буну, Хакими, Агер, Саисс, Мазрауи, Унаи, Амрабат, Амалла, Зиеш, Эн-Несери, Буфаль.

Сборные Марокко и Испании начнут сражение за путёвку в четвертьфинал чемпионата мира – 2022 в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В четвертьфинале победитель этой дуэли сыграет с победителем в паре Португалия – Швейцария.