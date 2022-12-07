​Уткин знает, в чём проблема сборной Испании

Сборная Испании сошла с дистанции уже на стадии 1/8 финала чемпионата мира, проиграв Марокко в серии пенальти. Известный журналист Василий Утин поделился своим мнением о проблеме «красной фурии».

«Нынешняя сборная Испании - это команда без лидеров, это команда почти идеально заскиллованных подыгрывающих», - написал Уткин в телеграм-канале.

Журналист в качестве примера отметил, что такие игроки, как Ферран Торрес и Марко Асенсио, не являются основными в своих клубах – в «Барселоне» и «Реале» соответственно.

«Единственный топ - отважный Гави. Этого мало», - считает Уткин.

«Вот так они и играют. Каждый свою роль - почти идеально. А за пределы этой роли ни у кого нет - у кого харизмы, у кого удачи, у кого… Нет, так не победить», - добавил журналист.

Сборная Испании в 2010 году выиграла чемпионат мира. С тех пор «красная фурия» проваливалась на каждом мундиале. В 2014 году испанцы не вышли из группы, а в 2018 и 2022 годах – вылетали в 1/8 финала.