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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Уткин знает, в чём проблема сборной Испании

07 Декабря 2022 • 14:16 Комментировать (4)
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Сборная Испании сошла с дистанции уже на стадии 1/8 финала чемпионата мира, проиграв Марокко в серии пенальти. Известный журналист Василий Утин поделился своим мнением о проблеме «красной фурии».

«Нынешняя сборная Испании - это команда без лидеров, это команда почти идеально заскиллованных подыгрывающих», - написал Уткин в телеграм-канале.

Журналист в качестве примера отметил, что такие игроки, как Ферран Торрес и Марко Асенсио, не являются основными в своих клубах – в «Барселоне» и «Реале» соответственно.

«Единственный топ - отважный Гави. Этого мало», - считает Уткин.

«Вот так они и играют. Каждый свою роль - почти идеально. А за пределы этой роли ни у кого нет - у кого харизмы, у кого удачи, у кого… Нет, так не победить», - добавил журналист.

Сборная Испании в 2010 году выиграла чемпионат мира. С тех пор «красная фурия» проваливалась на каждом мундиале. В 2014 году испанцы не вышли из группы, а в 2018 и 2022 годах – вылетали в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Испании
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Комментарии (4)
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redwhite1959
07 Декабря 2022 в 14:29
Вчера португальцы показали - атаковать нужно с ходу! Позиционные атаки уходят в прошлое - все научились позиционно защищаться. Время тики-таки - похоже - закончилось((
HG2017
07 Декабря 2022 в 15:51
..лет 10 назад.
aegur
07 Декабря 2022 в 16:17
Против 11 защитников она и раньше не тянула.
aegur
07 Декабря 2022 в 16:15
Если соперник позволяет-то конечно только с ходу)) А если не позволяет-то тоже с ходу... с чёрного))
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