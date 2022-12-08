Непомнящий разочарован испанской сборной

Известный российский специалист Валерий Непомнящий, который сотворил сенсацию со сборной Камеруна в 1990 году, считает закономерным вылет испанской сборной с чемпионата мира.

Испанцы, чемпионы мира 2010 года, начали турнир за здравие, одержав самую крупную победу в истории участия сборной в чемпионатах мира - 7:0 против Коста-Рики. Но каждый последующий матч складывался все хуже - ничья с Германией, поражение от Южной Кореи, и, наконец, бесславный вылет в матче с Марокко.

- Команда оказалась без зубов. С мячом хорошо обращались, но в футболе главное голы, а c этим в нужный момент не сложилось, - цитирует слова Непомнящего «РИА Новости».