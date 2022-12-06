Сборная Марокко стала первой африканской командой, выигравшей серию пенальти на ЧМ

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая выиграла послематчевую серию пенальти. Правда, как сообщают знатоки статистики из Opta, лишь одна африканская команда в истории до марокканцев участвовала в серии пенальти. Это сборная Ганы в 2010 году, уступившая в четвертьфинале сборной Уругвая (2:4).

Напомним, накануне сборная Марокко завершила основное и дополнительное время матча с командой Испании нулевой ничьей. А в серии пенальти не оставила шансов «красной фурии» - 3:0. Все удары испанцев либо не попали в створ ворот, либо с ними справился голкипер Яссин Буну.

Теперь марокканцы ждут своего соперника в четвертьфинале чемпионата мира. Это будет либо сборная Португалии, либо сборная Швейцарии.