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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бушманов: «Матч Испания - Марокко очень похож на игру против России в 2018 году»

07 Декабря 2022 • 09:40 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Экс-наставник второй команды московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался относительно вылета сборной Испании с чемпионата мира – 2022. В первом раунде плей-офф «красная фурия» по пенальти уступила Марокко.

«Чем-то похож этот матч на игру Испания - Россия? Да, очень похож, но Марокко не было острее, чем сборная России в 2018 году. Да, мы играли по другой схеме, но только в этом отличие», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Игровое время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти испанцы уступили 0:3.

За выход в полуфинал турнира Марокко поберется с Португалией, разгромившей Швейцарию (6:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Евгений Бушманов Сборная Марокко
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