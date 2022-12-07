Бушманов: «Матч Испания - Марокко очень похож на игру против России в 2018 году»

Экс-наставник второй команды московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался относительно вылета сборной Испании с чемпионата мира – 2022. В первом раунде плей-офф «красная фурия» по пенальти уступила Марокко.

«Чем-то похож этот матч на игру Испания - Россия? Да, очень похож, но Марокко не было острее, чем сборная России в 2018 году. Да, мы играли по другой схеме, но только в этом отличие», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Игровое время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти испанцы уступили 0:3.

За выход в полуфинал турнира Марокко поберется с Португалией, разгромившей Швейцарию (6:1).