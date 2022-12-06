Точилин собирается обсудить своё будущее с руководством «Сочи»

Неясность в тренерском штабе «Сочи» - по последним слухам, клуб хотел бы пригласить на должность наставника Курбана Бердыева, при том, что формально главным тренером является Александр Точилин, в то время как фактически - Вадим Гаранин.

Вся эта кутерьма не прибавляет мощи команде, которая после прошлогоднего серебра болтается в середине турнирной таблицы российского чемпионата Премьер-лиги. Точилин намерен добиться ясности:

- Пока нет никаких планов, сейчас отдыхаю. Мы ушли в отпуск, пока еще ни с кем ничего не обсуждал. Как вернусь, пообщаюсь с руководством клуба, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».