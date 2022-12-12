Энрике рассказал, почему стримы лучше пресс-конференций

Луис Энрике, недавно лишившийся работы в сборной Испании, рассказал, что думает о стримах и пресс-конференциях.

Об уходе наставника было объявлено вскоре после поражения от Марокко в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала катарского мундиаля.

«На пресс-конференциях мне по десять раз задают одни и те же вопросы. Я отвечаю девять раз, а на десятый мне становится не по себе – и именно этот десятый ответ будут цитировать в СМИ, а не девять предыдущих. На стримах всё по-другому. Мне очень понравилось проводить стримы, я ощущал связь с болельщиками», – заявил Энрике, занимавший должность главного тренера сборной Испании с лета 2018 года.