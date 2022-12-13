Энрике рассказал, что думает о своём преемнике в сборной Испании

Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями о Луисе де ла Фуэнте, который занял его должность.

Энрике был отправлен в отставку после вылета испанцев с чемпионата мира на стадии 1/8 финала от сборной Марокко. Новым главным тренером команды стал Луис де ла Фуэнте, ранее руководивший молодёжным составом испанцев.

«Я полностью доверяю Луису в роли нового тренера главной сборной Испании, – высказывается о своём сменщике Энрике. – Он тренировал юношескую и молодёжную сборные на протяжении десяти лет, и он очень хорош в своём деле. Я желаю ему всего наилучшего», – цитируют специалиста испанские СМИ.