Силкин — о вылете Испании с ЧМ-2022: «Марокко по игре смотрелось уверенней, результат закономерен»

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал поражение сборной Испании от Марокко (0:0, 0:3 по пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

По словам специалиста, он ожидал острых атак от испанцев, но они просто катали мяч, не создавая моментов.

«Этот результат неожиданный, но естественный. Марокко по игре смотрелось уверенней. Результат закономерен», — цитирует слова Силкина «Чемпионат».

В четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сборная Марокко сыграет с Португалией, встреча состоится 10 декабря, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.