Родри пожаловался на судейство в матче с Марокко

Полузащитник испанской сборной Родри Эрнандес пожаловался на судейство в первом тайме матча со сборной Марокко. Накануне североафриканцы обыграли испанцев в серии пенальти (3:0) и пробились в четвертьфинал мундиаля в Катаре.

«Первый тайм был скандальным из-за количества штрафных, которые арбитр дал им. Мы должны смотреть на себя, и мы отдали все силы в игре. Но я подавлен, судейство было несправедливым по отношению к нам», - цитирует Родри COPE.

Теперь сборная Испании летит домой, а марокканцы ждут своего соперника в четвертьфинале мундиаля. С большой вероятностью это будет сборная Португалии, которая прямо сейчас громит сборную Швейцарии со счётом 4:0. Следите за ходом матча на портале Liveresult.ru, начался второй тайм.