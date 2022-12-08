Анчелотти: «От сборной Испании ожидали других результатов, их вылет — огромное разочарование»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, команда, которой руководил Луис Энрике, не сумела пробиться в четвертьфинал мундиаля, уступив сборной Марокко (0:0, 0:3 — пен) на стадии 1/8 финала.

По мнению итальянского специалиста, болельщики ожидали от «красной фурии» совсем других результатов, поэтому вылет команды на столь ранней стадии турнира можно назвать разочарованием.

«От них ожидали других результатов, несмотря на то что команда молодая. Не самый лучший момент для Луиса Энрике — его уже критиковали перед последним матчем. Представьте, что творится сейчас», — цитирует Анчелотти AS.

Напомним, сегодня, 8 декабря, было официально объявлено об уходе Энрике с поста наставника сборной Испании, которой он руководил с 2018 года. Отметим, что четыре года назад «красная фурия» на той же самой стадии 1/8 финала мундиаля уступила национальной команде России (1:1, 3:4 — пен).