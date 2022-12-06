​В Испании удивлены решением Энрике по составу Испании

Во вторник вечером сборная Испании проводит матч против Марокко в рамках 1/8 финала чемпионата мира - 2022. Главный тренер «красной фурии» Луис Энрике серьёзно удивил футбольную Испанию своим решением по составу, о чём пишут местные СМИ и журналисты.

На правом фланге обороны сборной Испании действует Маркос Льоренте. Именно он вышел на поле, хотя в предыдущих трёх матчах «красной фурии» на чемпионате мира Льоренте по 90 минут сидел в запасе.

Следить за развитием событий в матче сборных Марокко и Испании можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.