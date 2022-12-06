Льоренте высказался о вылете сборной Испании с ЧМ-2022

Футболист испанской национальной команды Маркос Льоренте высказался о вылете сборной с катарского чемпионата мира.

«В футболе может произойти всё что угодно, потому что один матч — это целый отдельный мир. Сегодня мы провели хорошую игру, но её выиграл тот, кто был лучше», — приводит слова игрока мадридского «Атлетико» издание AS. Маркос отметил, что на турнире испанцы провели отличные поединки с Коста-Рикой и Германией, а также отдал должное сопернику, сыгравшему хорошо в обороне.

Напомним, что «красная фурия» прекратила борьбу за мировую корону, уступив в серии пенальти после нулевой ничьи.