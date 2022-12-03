Куман оценил перспективы Испании на ЧМ-2022

Нидерландский специалист Рональд Куман, имеющий опыт работы у руля каталонской «Барселоны», поделился мнением о выступлении сборной Испании на чемпионате мира в Катаре. «Красная фурия» пробилась в плей-офф турнира со второго места в группе.

«Испания ударно стартовала, хотя Коста-Рику сложно назвать сильным соперником. Во встрече с немцами подопечные Луиса Энрике тоже были хороши. Однако затем они провели неудачную игру против Японии. Этот матч показал - если у вас плохой день, вы можете отправиться домой с ЧМ. Впрочем, я по-прежнему считаю Испанию одним из фаворитов», - цитирует Кумана газета Marca.

В 1/8 финала мундиаля сборная Испании встретится с командой Марокко.