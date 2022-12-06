​Буну повторил рекорд украинца Шовковского на чемпионате мира

Марокко празднует выход своей национальной сборной в четвертьфинал чемпионата мира – 2022. На стадии 1/8 финала «атласские львы» сенсационно обыграли Испанию в серии одиннадцатиметровых ударов.

В серии послематчевых пенальти сборная Марокко забила трижды, а сборная Испании – ни разу. Марокканский вратарь Яссин Буну повторил рекорд украинского вратаря Александра Шовковского. Ранее только ему удавалось ни разу не пропустить в серии одиннадцатиметровых на чемпионате мира. Дело было в 2006 году, когда на стадии 1/8 финала Украина обыграла Швейцарию.

В четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сборная Марокко сыграет либо с Португалией, либо со Швейцарией.