Родри: «В матче с Японией мы испытывали панику»

Полузащитник сборной Испании Родри поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира с Марокко, а также сказал пару слов о проигранном поединке со сборной Японии.

«Нокаут от Японии доставил нам очень неприятные эмоции, но сейчас мы полностью готовы к следующей игре.

Тот матч вышел из-под контроля, минут 10 у нас была паника, я не буду этого отрицать. Я думаю, что это пошло нам на пользу и вернуло нужную концентрацию. После Японии там была напряженная атмосфера в раздевалке, но мы это преодолели.

Марокко - один из худших соперников, который в принципе может достаться. Мы не боимся потерпеть неудачу, мы амбициозны и хотим двигаться вперед. Мы хотим, чтобы все испанцы получили удовольствие и смогли порадоваться нашей победе», — сказал Родри на пресс-конференции перед встречей с Марокко.

Матч Испания - Марокко состоится 6 декабря в 18:00 по московскому времени.