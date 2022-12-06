​Марокко может повторить рекорд Камеруна для африканских сборных

Сборная Испании встречается со сборной Марокко в предпоследнем матче 1/8 финала катарского Мундиаля, и для марокканцев эта игра может стать пятой кряду на чемпионатах мира, в которой она не проигрывает. Для этого достаточно продержаться и не проиграть в основное время.

Если у Марокко это получится, то команда повторит рекорд сборной Камеруна, которая не проигрывала на чемпионатах мира в течение пяти матчей. Это три игры в 1982 году, все три завершились для Камеруна вничью, а также первые две игры чемпионата мира 1990 года - в них Камерун выиграл у Аргентины и Румынии.

Любопытно, что прервала серию Камеруна сборная СССР, выигравшая в своем последнем, как показала история, матче в рамках чемпионата мира у Камеруна со счетом 4:0.