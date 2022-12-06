Сборная Марокко повторила рекорд сборной Камеруна

Мы уже сообщали о том, что сборная Марокко может повторить рекорд сборной Камеруна, который не проигрывал в пяти матчах чемпионата мира кряду. Это произошло между 1982 и 1990 годом, но сейчас сборная Марокко сумела повторить то достижение - наивысшее в истории африканских сборных.

Сборная Марокко выстояла в основное время матча с Испанией, не проиграв в пятом матче кряду в рамках Мундиаля (любопытно, что началась эта серия также с матча с Испанией - 2:2 в третьем туре группового раунда прошлого, российского чемпионата мира). Игра продолжается в дополнительное время, дело идет к серии пенальти.