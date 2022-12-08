Корнеев – о матче Марокко - Испания: «Меня удивил первый пенальти»

Футбольный эксперт Игорь Корнеев прокомментировал исход поединка между сборными Испании и Марокко (0:0, 0:3 пен).

«Меня удивил первый пенальти. Почему ты ставишь на него игрока, который только что не забил, буквально минуту назад, гол?» - цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Специалист считает, что даже в том случае, если Пабло Сарабия был первым в списке бьющих послематчевые одиннадцатиметровые удары, то с учётом незабитого им гола на последних секундах дополнительного времени Луису Энрике стоило поставить другого футболиста на первый удар в серии.

Корнеев дополнительно отметил важность первого пенальти в каждой подобной серии.