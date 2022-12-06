Прервалась серия из 24 матчей, в которых сборная Испании забивала

Сборная Испании сражается со сборной Марокко в предпоследнем матче в рамках 1/8 финала катарского чемпионата мира, и в основное время игры команда Луиса Энрике забить гол не сумела. А это значит, что прерывается серия из 24 матчах, в которых бывшие чемпионы мира 2010 года забивали хотя бы мяч за игру.

Последний матч, в котором испанцы не забили, был сыгран 4 июня 2021 года - это была товарищеская встреча с Португалией ровно за неделю до начала чемпионата Европы. Та встреча с действовавшими на тот момент чемпионами Европы закончилась по нулям.

Следить за матчем Испании с Марокко можно по ссылке на онлайн-трансляцию.