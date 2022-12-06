Колыванов: «Даже пенальти испанцы вышли бить на расслабухе. Ну это детский сад»

Футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал поражение сборной Испании от команды Марокко на стадии 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Напомним, всё решилось в послематчевой серии пенальти, где испанцы неожиданно уступили всухую со счётом 0:3.

«Ощущение, что испанцы настолько в свою силу уверовали, что даже пенальти вышли бить на расслабухе. Ну это прямо как детский сад», - цитирует тренера Rusfootball.info.

Колыванов сравнил проигравших с марокканцами, которые вышли на матч в боевом настрое. А также похвалил одного из героев встречи – голкипера Яссина Буну и всю оборону африканцев, которую было трудно вскрыть многочисленными передачами в исполнении сборной Испании.