Испания повторила антирекорд ЧМ по количеству проигранных серий пенальти кряду

Сборная Испании проиграла сборной Марокко в предпоследнем матче в рамках 1/8 финала катарского чемпионата мира, это случилось после неудачного исполнения одиннадцатиметровых ударов. Как оказалось, испанцы проиграли три послематчевых серии пенальти подряд, впервые это случилось в 2006 году, затем в 2018 в памятном матче против российской сборной, и, наконец, сейчас.

Как выяснилось, это является повторением антирекорда чемпионатов мира, ранее только сборная Англии также проиграла три серии пенальти кряду в 1990, 1998 и 2006 годах, а также сборная Италии - в 1990, в 1994 и 1998 годах.