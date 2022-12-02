Бускетс: «Испания не выбирала соперника по плей-офф»

Хавбек сборной Испании Серхио Бускетс пообщался с представителями СМИ после поражения от команды Японии (1:2) в матче группового этапа чемпионата мира – 2022. «Красная фурия» финишировала на втором месте и сыграет в 1/8 финала против Марокко.

«Мы сыграем в плей-офф против сборной Марокко. Это будет непростой поединок. Испания не выбирала себе соперника по плей-офф. Неважно, кто занял первое или второе место, будет все равно тяжело», - передает слова полузащитника газета Marca.

Поединок между сборными Испании и Марокко состоится во вторник, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.