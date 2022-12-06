Назван лучший игрок матча Марокко и Испании

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну признан игроком матча против сборной Испании. На его счету – 120 минут основного и дополнительного времени матча без пропущенных голов, а также два отраженных удара в серии пенальти (3:0).

Яссин Буну – 31-летний марокканский голкипер, выступающий в одном из топовых чемпионатов Европы – в испанской Ла Лиге. Сейчас он является игроком «Севильи» и стоит 15 млн евро, если верить данным Transfermarkt. В Катаре он провёл уже три полных сухих матча, пропустив лишь в игре с Канадой в рамках группы F.

В четвертьфинале марокканцы, скорее всего, сыграют со сборной Португалии, которая громит швейцарцев к концу очного матча – 5:1.