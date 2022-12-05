Скаут «Ливерпуля» будет наблюдать за Амрабатом в матче сборной Марокко против Испании

«Ливерпуль» продолжает изучать возможность приобретения полузащитника «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата, на которого также нацелен лондонский «Тоттенхэм». По информации от журналиста Николо Скиры, скаут мерсисайдцев будет вновь наблюдать за хавбеком в завтрашнем матче ⅛ финала чемпионата мира между сборными Марокко и Испании.

Напомним, ранее руководство «Фиорентины» намекнуло, что Амрабат не покинет команду в зимнее трансферное окно. Несмотря на эти слова, заинтересованные клубы попытаются провернуть сделку в январе.

В последнее время также появились слухи об интересе к Амрабату со стороны испанской «Севильи».