​Газизову нравится футбол на чемпионате мира

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ход чемпионата мира, рассказав, что ему очень нравится то, что он видит на главном турнире всего футбольного мира. Газизов предпочитает не вникать в политические и социальные аспекты вокруг катарского турнира, просто получая удовольствие от игры лучших мастеров всего мира.

- Вижу определенные тенденции, и уже понятно, куда будет двигаться футбол. Какие-то моменты отмечаю для себя. Главное, что команды показывают отличный футбол, - цитирует слова гендиректора издание «Рейтинг Букмекеров».

В настоящий момент в матче 1/8 финала сражаются сборные Испании и Марокко, проследить за матчем можно в формате прямой онлайн-трансляции.