Руслан Нигматуллин: «Испанцы недооценили марокканцев»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачу испанской сборной на чемпионате мира, которая проиграла Марокко в 1/8 финала после крайне неудачной серии послематчевых пенальти.

По мнению Нигматуллина, причиной неудачи стала банальная недооценка соперника, которого испанцы заранее мысленно определили «легким», и даже, как считают многие, специально проиграли в третьем туре группового раунда ради подобного жребия.

- Любая серия одиннадцатиметровых — это борьба нервов и вопрос психологической устойчивости и физической формы. Но испанцы где‑то недооценили марокканцев, а сборная Марокко была сверхмотивирована, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».