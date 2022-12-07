Буну: «Мы должны оставаться сосредоточенными»

Голкипер национальной сборной Марокко Яссин Буну поделился эмоциями, которые он испытал после победы над сборной Испании (0:0, 3:0 пен).

«Когда такое происходит, вы не понимаете, чего только что достигли. Мы очень счастливы. Мы должны оставаться сосредоточенными и помнить о том, что нас ждёт впереди», - приводит слова Буну Mundo Deportivo.

Во время серии одиннадцатиметровых ударов вратарь марокканской команды сумел не пропустить ни одного мяча от испанских футболистов, что позволило выиграть и завершить эту лотерею всухую.

«Это вопрос чувств. Я мало что могу об этом сказать. Вы знаете, на что они похожи», - добавил Буну.