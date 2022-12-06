Рианчо: «После матча с Марокко сборная Испании может отправиться домой»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящей игре 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Марокко.

Специалист считает, что несмотря на статус фаворита этого матча, «красная фурия» способна уступить марокканцам и прекратить свои выступления на текущем мундиале.

«Матч против Марокко будет очень важным и принципиальным для Испании. Нам предстоит тяжёлая борьба, по итогам которой мы можем отправиться домой», — цитирует Рианчо РИА Новости.

Матч Марокко — Испания состоится сегодня, 6 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с лучшей командой из пары Португалия — Швейцария.