Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия 6
Швейцария Швейцария 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Полузащитник Марокко Амрабат: «Рисковал пропустить матч с Испанией, но не мог подвести команду»

06 Декабря 2022 • 23:38 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат высказался о неожиданной победе над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

Марокканцы оказались точнее в серии послематчевых пенальти (3:0) после безголевых 120 минут футбола. Амрабат признался, что мог пропустить матч и был вынужден прибегнуть к помощи врачей, чтобы принять участие в важнейшей встрече: «Отличные ощущения, очень горжусь нашей командой. До последнего не было ясно, смогу ли я принять участие в игре против Испании. Вчера я до ночи занимался с физиотерапевтом, а перед матчем мне пришлось сделать укол. Я не мог оставить команду в такой особенный момент», – заявил в послематчевом интервью NOS Софьян Амрабат.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Марокко Софьян Амрабат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Марокко Марокко
Испания Испания
0
0
6.40 3.90 1.59
Видео
Окончен
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
6
1
1.94 3.40 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Декабря
01:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуш: «Рамуш наградил меня за доверие»
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рамуш получил наивысшую оценку на ЧМ-2022
01:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Португалии похвалил тренера сборной за выбор состава на матч
00:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Морган восхитился игрой сборной Португалии
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Геррейро: «Мы с самого начала были уверены в своих силах»
00:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер Португалии Сантуш: «У меня нет проблем с Роналду»
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В матчах 1/8 финала ЧМ-2022 забито 28 голов – рекорд
00:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Швейцарии потерпела своё самое крупное поражение на чемпионате мира
00:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Буну прокомментировал серию пенальти в матче с испанцами
00:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рамуш – 4-й бомбардир Португалии на ЧМ за всю историю, он отыграл всего 85 минут
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Португалия вышла в четвертьфинал ЧМ лишь в третий раз в истории
00:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Португалии впервые забила так много в матче плей-офф чемпионата мира
06 Декабря
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аке: «Будет очень трудно остановить Месси»
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гонсалу Рамуш - первый футболист с 1990 года, сделавший хет-трик в матче плей-офф ЧМ
23:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гонсалу Рамуш - второй португалец, сделавший хет-трик на чемпионате мира
Все новости
Рекомендуем