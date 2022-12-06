Полузащитник Марокко Амрабат: «Рисковал пропустить матч с Испанией, но не мог подвести команду»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат высказался о неожиданной победе над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира.

Марокканцы оказались точнее в серии послематчевых пенальти (3:0) после безголевых 120 минут футбола. Амрабат признался, что мог пропустить матч и был вынужден прибегнуть к помощи врачей, чтобы принять участие в важнейшей встрече: «Отличные ощущения, очень горжусь нашей командой. До последнего не было ясно, смогу ли я принять участие в игре против Испании. Вчера я до ночи занимался с физиотерапевтом, а перед матчем мне пришлось сделать укол. Я не мог оставить команду в такой особенный момент», – заявил в послематчевом интервью NOS Софьян Амрабат.