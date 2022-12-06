Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия 6
Швейцария Швейцария 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ферран Торрес: «Очень тяжёлое поражение, но мы его не заслужили»

06 Декабря 2022 • 22:36 Комментировать
Марокко
0:0
Испания
окончен после пенальти

Футболист испанской национальной команды Ферран Торрес прокомментировал вылет сборной с ЧМ-2022 после поражения от Марокко.

«Очень тяжёлое поражение. Я считаю, что мы его не заслужили. Нам не удалось реализовать имевшиеся моменты, однако я горжусь всей командой. Очень неприятно через подобное проходить. Временами нам приходилось играть против 12 человек», — заявил нападающий «Барселоны» в интервью испанскому телевидению. Торрес рассказал, что в команде отрабатывали пенальти, серию которых он назвал лотереей. По мнению футболиста, «красная фурия» по-прежнему держит уровень. 

Напомним, что второй чемпионат мира подряд Испания заканчивает после поражения в серии пенальти на первой стадии плей-офф.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Ферран Торрес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Марокко Марокко
Испания Испания
0
0
6.40 3.90 1.59
Видео
Окончен
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
6
1
1.94 3.40 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Декабря
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рамуш получил наивысшую оценку на ЧМ-2022
01:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент Португалии похвалил тренера сборной за выбор состава на матч
00:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Морган восхитился игрой сборной Португалии
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Геррейро: «Мы с самого начала были уверены в своих силах»
00:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер Португалии Сантуш: «У меня нет проблем с Роналду»
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В матчах 1/8 финала ЧМ-2022 забито 28 голов – рекорд
00:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Швейцарии потерпела своё самое крупное поражение на чемпионате мира
00:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Буну прокомментировал серию пенальти в матче с испанцами
00:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рамуш – 4-й бомбардир Португалии на ЧМ за всю историю, он отыграл всего 85 минут
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Португалия вышла в четвертьфинал ЧМ лишь в третий раз в истории
00:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Португалии впервые забила так много в матче плей-офф чемпионата мира
06 Декабря
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аке: «Будет очень трудно остановить Месси»
23:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гонсалу Рамуш - первый футболист с 1990 года, сделавший хет-трик в матче плей-офф ЧМ
23:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гонсалу Рамуш - второй португалец, сделавший хет-трик на чемпионате мира
23:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду забил сборной Швейцарии, но гол отменили
Все новости
Рекомендуем