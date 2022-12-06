Ферран Торрес: «Очень тяжёлое поражение, но мы его не заслужили»

Футболист испанской национальной команды Ферран Торрес прокомментировал вылет сборной с ЧМ-2022 после поражения от Марокко.

«Очень тяжёлое поражение. Я считаю, что мы его не заслужили. Нам не удалось реализовать имевшиеся моменты, однако я горжусь всей командой. Очень неприятно через подобное проходить. Временами нам приходилось играть против 12 человек», — заявил нападающий «Барселоны» в интервью испанскому телевидению. Торрес рассказал, что в команде отрабатывали пенальти, серию которых он назвал лотереей. По мнению футболиста, «красная фурия» по-прежнему держит уровень.

Напомним, что второй чемпионат мира подряд Испания заканчивает после поражения в серии пенальти на первой стадии плей-офф.