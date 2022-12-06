​Перед серией пенальти указания игрокам Испании делал не тренер, а Бускетс

В рамках 1/8 финала чемпионата мира играли сборные Марокко и Испании. 120 минут командам не хватило для того, чтобы выявить сильнейшего, и дело дошло до серии одиннадцатиметровых ударов.

Любопытно, что перед серией пенальти указания футболистам давал не главный тренер сборной Испании Луис Энрике, а капитан команды – Серхио Бускетс. Похоже, что именно опытный полузащитник выбирал бьющих. Позже Бускетс собрал игроков в круг и пытался их настроить. Луиса Энрике при этом рядом не было.

Отметим, что сборная Испании проиграла серию пенальти, не реализовав ни одного удара. Дальше прошли марокканцы.